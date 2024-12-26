Фархад Насиров поделился воспоминаниями о последней встрече с капитанами разбившегося самолета

С капитаном Игорем Кшнякиным я был знаком с самого детства - он работал вместе с моим отцом.

Как сообщает Day.Az, об этом ITV рассказал заместитель начальника Управления безопасности полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Фархад Насиров.

"Утром я виделся с обоими капитанами. Они выглядели в хорошем настроении. В Москве мне сообщили, что произошла такая трагедия", - рассказал Ф. Насиров.

Подробнее - в видео: