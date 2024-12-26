https://news.day.az/society/1718391.html Фархад Насиров поделился воспоминаниями о последней встрече с капитанами разбившегося самолета - ВИДЕО С капитаном Игорем Кшнякиным я был знаком с самого детства - он работал вместе с моим отцом. Как сообщает Day.Az, об этом ITV рассказал заместитель начальника Управления безопасности полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Фархад Насиров. "Утром я виделся с обоими капитанами. Они выглядели в хорошем настроении.
Фархад Насиров поделился воспоминаниями о последней встрече с капитанами разбившегося самолета - ВИДЕО
С капитаном Игорем Кшнякиным я был знаком с самого детства - он работал вместе с моим отцом.
Как сообщает Day.Az, об этом ITV рассказал заместитель начальника Управления безопасности полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Фархад Насиров.
"Утром я виделся с обоими капитанами. Они выглядели в хорошем настроении. В Москве мне сообщили, что произошла такая трагедия", - рассказал Ф. Насиров.
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