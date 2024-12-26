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Кадры из больницы с бортпроводницей, выжившей в авиакатастрофе - ВИДЕО

Опубликованы кадры из больницы выжившей после авиакатастрофы бортпроводницы Айдан Рагимли. Как передает Day.Az, среди выживших - стюардесса Айдан Рагимли. Ее кадры из больницы были показаны в видео, подготовленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.