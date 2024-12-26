Кадры из больницы с бортпроводницей, выжившей в авиакатастрофе

Опубликованы кадры выжившей после авиакатастрофы бортпроводницы AZAL Айдан Рагимли.

Как передает Day.Az, видео из больницы опубликовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

 
  • 37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;
  • 3 гражданина Кыргызстана, все выжили;
  • 16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;
  • 6 граждан Казахстана, все погибли.