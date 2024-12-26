https://news.day.az/society/1718395.html Кадры из больницы с бортпроводницей, выжившей в авиакатастрофе - ВИДЕО Опубликованы кадры из больницы выжившей после авиакатастрофы бортпроводницы Айдан Рагимли. Как передает Day.Az, среди выживших - стюардесса Айдан Рагимли. Ее кадры из больницы были показаны в видео, подготовленном Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Кадры из больницы с бортпроводницей, выжившей в авиакатастрофе - ВИДЕО
Опубликованы кадры выжившей после авиакатастрофы бортпроводницы AZAL Айдан Рагимли.
Как передает Day.Az, видео из больницы опубликовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:
- 37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;
- 3 гражданина Кыргызстана, все выжили;
- 16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;
- 6 граждан Казахстана, все погибли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре