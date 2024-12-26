В Баку приспущены государственные флаги в память о жертвах авиакатастрофы

Как сообщалось ранее, 26 декабря объявлено днем ​​траура в Азербайджане в связи с гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи города Актау.

В связи с этим на территории страны были приспущены государственные флаги, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Огни на новогодних ёлках, установленных в центре Баку, также выключены.

Представляем вниманию читателей снимки, на которых сотрудник Trend запечатлел приспущенные в столице Азербайджана государственные флаги в память о жертвах авиакатастрофы.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.