https://news.day.az/officialchronicle/1718631.html Мохаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 26 декабря премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Мохаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
26 декабря премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы Мохаммад Шахбаз Шариф выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и близким погибших лиц, пожелал выздоровления пострадавшим.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.
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