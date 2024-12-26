https://news.day.az/officialchronicle/1718575.html Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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