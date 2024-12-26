В посольстве Казахстана в Баку будет создана Книга памяти жертв крушения самолета AZAL

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета AZAL в Казахстане с 11:00 до 17:00 в здании посольства страны в Баку, расположенном на улице Наджафгулу Рафиева, 14, будет создана Книга памяти.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило посольство Казахстана в Азербайджане.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Согласно обновленным данным, среди пассажиров были:

37 граждан Азербайджана, из них 23 человека погибли, 14 выжили;

3 гражданина Кыргызстана, все выжили;

16 граждан России, из которых 7 погибли, 9 выжили;

6 граждан Казахстана, все погибли.

Оба пилота самолета погибли. Из пяти членов экипажа трое остались в живых.