Трагедия в Актау продемонстрировала, что Казахстан и Азербайджан - союзники не на словах, а на деле.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии для СМИ заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Друг познается в беде. Поэтому Казахстан и Азербайджан вместе делят и радость, и горе. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и Президента Ильхама Алиева компетентные органы обеих стран совместно принимают все необходимые меры по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию первоочередной помощи", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что братские страны показывают высокий пример солидарности и взаимопомощи.

"Госструктуры слаженно координируют процессы, оперативно работали спасатели, медики и транспортники, многие неравнодушные граждане Казахстана молились, сдавали кровь и несли цветы к загранучреждениям Азербайджана в Актау и Астане. Сегодня флаг приспущен и в посольстве Казахстана в Баку. Трагедия продемонстрировала, что Казахстан и Азербайджан - союзники не на словах, а на деле. Это вселяет оптимизм и уверенность в будущем", - добавил Алим Байель.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау.

На борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.