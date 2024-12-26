Федерация футбола Казахстана поддержала Азербайджан

Федерация футбола Казахстана опубликовала публикацию в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Как сообщает İdman.biz, организация выразила глубокую скорбь в связи с инцидентом, произошедшим близ города Актау.

В публикации федерация выразила поддержку народу Азербайджана: "Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в результате авиакатастрофы "Азербайджанских авиалиний" близ Актау, а также братскому народу Азербайджана".

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.

Президент Ильхам Алиев подписал указ об объявлении по всей стране дня траура в связи с многочисленными жертвами.