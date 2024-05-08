Популярный блогер рассказал о неприятном впечатлении от встречи с Ивлеевой

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как "Ай, как просто!", заявил, что у него осталось неприятное впечатление от встречи с телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой. Историей он поделился в беседе с коллегой Амираном Сардаровым, видео вышло на YouTube, передает Day.Az.

Блогер рассказал, что встретил Ивлееву на музыкально-развлекательном фестивале VK Fest, где она была ведущей. По словам Васильева, он и другие гости проходили по ковровой дорожке, и ведущая спрашивала каждого из них, какого музыканта те бы хотели услышать.

Он добавил, что придумал шутку о рэпере Эльдаре Джарахове на случай того, если Ивлеева обратится и к нему. "Она мне не дала микрофон, меня это так обидело", - признался Васильев. Кроме того, блогеру показалось, что Ивлеева с неприязнью на него посмотрела. После этого инцидента он затаил на блогершу обиду.

Вместе с тем Васильев заявил, что сейчас ему жаль Ивлееву из-за ситуации вокруг организованной ею "голой вечеринки".

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