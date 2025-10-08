Женщина, которая симулировала рак, чтобы обмануть бойфренда, должна вернуть $40 тысяч

Британка Лора Макферсон в течение нескольких лет притворялась больной раком, чтобы получить деньги от своего бойфренда на пластическую операцию.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

По данным суда Дерби, женщина утверждала, что страдает сразу несколькими видами онкологических заболеваний - раком шейки матки, яичников, кишечника и молочной железы. Она даже убедила собственную дочь в правдивости диагнозов и публиковала фото на больничной койке.

Ее тогдашний партнер, 44-летний бизнесмен Джон Леонард, передал ей почти $33 тысячи, думая, что помогает оплатить лечение. Кроме того, он подарил ей часы Rolex стоимостью $40 тысяч "в честь выздоровления". На самом деле женщина потратила деньги на отдых в австрийском спа-курорте и операцию по увеличению груди.

Суд обязал Макферсон выплатить компенсацию в размере $40 тысяч до 5 января 2026 года. Деньги частично будут возвращены за счет продажи ее имущества, в том числе часов.

Леонард заявил после слушания, что "наконец-то всё кончено" и что ложь бывшей подруги разрушила восемь лет его жизни. По его словам, Макферсон - "манипулятивная и лживая личность", которая даже после признания вины продолжала распространять о нем ложь.

Суд также приговорил женщину к общественным работам и назначил ей комендантский час с 19:00 до 6:00 пять дней в неделю. Судья также предупредил, что в случае нарушения условий она будет немедленно отправлена в тюрьму.