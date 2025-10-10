Бабушка огорчилась рождению внучки по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником ThrowRAbitterCookie пожаловался на портале на поведение матери, которая не обрадовалась появлению внучки - дочери автора. По словам 23-летнего юноши, это связано с тем, что родительнице не нравится его жена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я всю жизнь рос с дочерью маминой подруги, и все думали, что мы когда-нибудь поженимся и заведем детей. Когда мы начали встречаться, ее родители были в восторге, а моя мама была на седьмом небе от счастья. Я и сам думал, что оказался в сказке, пока она не начала изменять. За этим последовало душераздирающее расставание, после которого у нее родилась дочь вне брака - от какого-то случайного парня", - написал автор.

Мать молодого человека отнеслась к девочке как к собственной внучке - она постоянно нянчится с ней и задаривает вещами и подарками. При этом она игнорирует настоящую внучку: у автора после тяжелого расставания сложились отношения с другой девушкой, которая стала его женой и также родила.

"Она фактически игнорирует сам факт существования моей дочери. Ей уже шесть месяцев, и моя мама ни разу не просила навестить ее с малышкой, она почти не берет ребенка на руки и даже не пришла на вечеринку в честь его появления на свет. Само собой, и сразу после рождения она тоже нас не навещала", - посетовал парень.

По его словам, это связано с поведением его бывшей девушки, которая перед его же матерью "строит из себя жертву". Параллельно она пытается влезать в новые отношения своего экс-бойфренда, комментируя его сексуальность "в роли отца".