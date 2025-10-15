Мужчина с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса

Мужчина из Новой Зеландии с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса, пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал, 60-летний Лоуренс Уоткинс из Окленда, чтобы произнести его полное имя, требуется около 20 минут. В нем - 2253 слова, и именно оно принесло ему звание обладателя самого длинного имени в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Свое необычное имя мужчина придумал в 1990 году. Урожденный Лоуренс Грегори Уоткинс, он был вдохновлен телешоу "Хотите верьте, хотите нет!" и книгой рекордов, которую прочитал "от корки до корки". Решив, что особых талантов у него нет, он выбрал оригинальный путь - создать самое длинное имя в мире.

В течение месяца он собирал имена из самых разных источников - от латинских и староанглийских до самоанских, китайских и японских, находя вдохновение даже в словаре маори. После юридической процедуры в Высоком суде Окленда в 1990 году Уоткинс официально получил свое новое имя, напечатанное на шести страницах

На своей первой свадьбе в 1991 году Уоткинс даже включил аудиозапись своего имени, чтобы гости не заскучали, пока церемония длилась 20 минут.

В повседневной жизни он представляется просто - Лоуренс Алон Элой Уоткинс, а в подписи использует вариант Уоткинс V, указывая на пятое поколение семьи. Несмотря на скепсис окружающих, Уоткинс гордится своим достижением:

"Приятно иметь что-то уникальное. Я просто хотел оставить след - и сделал это по-своему", - прокомментировал он

Теперь по новым законам Новой Зеландии подобное имя зарегистрировать больше нельзя, так что рекорд Уоткинса останется непобитым.