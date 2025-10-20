Женщина выиграла $100 тысяч благодаря ChatGPT
Женщина из США доверилась чат-боту ChatGPT и выиграла в лотерею $100 тысяч, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тэмми Карви из Мичигана решила доверить удачу искусственному интеллекту - и не прогадала. Женщина попросила ChatGPT подобрать для нее набор чисел для игры в лотерею, и именно они принесли ей приз в $100 тысяч.
"Я просто попросила ChatGPT предложить комбинацию номеров. Ввела их в билет - и вот результат!", - прокомментировала она.
Женщина добавила, что сначала подумала, что выиграла $50 тысяч, а потом перепроверила итоги розыгрыша и увидела сумму вдвое больше.
"Мы с мужем были в полном шоке", - рассказала победительница.
Карви планирует использовать деньги, чтобы погасить ипотеку и пополнить сбережения.
По словам представителей лотереи, это первый зарегистрированный случай, когда участник открыто признался, что использовал искусственный интеллект для выбора выигрышной комбинации.
