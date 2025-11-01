Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей
Жительница Канады Николь Григоров сделала подтяжку живота, после чего оказалась под угрозой потери конечностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее историю опубликовало издание People.
52-летняя Григоров решилась на подтяжку, чтобы избавиться от лишней кожи на животе, которая осталась после удаления девятикилограммовой кисты. Для этого канадка отправилась на Коста-Рику. Уже через два дня после операции у женщины развилась тяжелая инфекция, которая привела к септическому шоку и сердечной недостаточности. В течение двух недель она находилась на аппарате жизнеобеспечения.
После курса диализа состояние женщины стабилизировалось, однако у нее возникли проблемы с кровообращением в пальцах рук и ног из-за низкого кровяного давления. Врачи уточняют, что пальцы, вероятно, придется ампутировать.
Однако сын Григоров Николас рассказал в соцсетях, что его мать верит, что не потеряет пальцы рук и ног, и утверждает, что чувствует боль в них.
