Известного стримера приговорили к тюрьме из-за употребления наркотиков

Популярного южнокорейского стримера, известного как BJ Seya, приговорили к двум годам тюрьмы за покупку и употребление наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Allkpop.

Помимо двух лет лишения свободы, BJ Seya обязали пройти лечение от наркотической зависимости. Объясняя приговор, в суде заявили, что преступления с наркотиками несут высокий риск для общества. Кроме того, там отметили, что у стримера сильная зависимость от запрещенных веществ.

Уточняется, что интернет-звезда в марте 2023 года признался в употреблении наркотиков, что является запрещенным в Южной Корее. BJ Seya добровольно сдался полиции, и через полтора года ему предъявили обвинения. По версии следствия, стример приобретал и употреблял запрещенные вещества с июня 2021 года по август 2023 года.