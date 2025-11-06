В сети удивились изменившейся внешности известного актера

В сети удивились изменившейся внешности известного английского актера Дэвида Трелфолла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал приводит Daily Mail.

72-летнего артиста, исполнившего роль Фрэнка Галлагера в сериале "Бесстыдники", запечатлели на премьере сериала The Death of Bunny Munro в Лондоне. Он предстал перед камерами в белой футболке, синем пиджаке из фактурной ткани и серых брюках карго.

Также актер надел узкий шарф и черные ботинки и продемонстрировал небрежно уложенные отросшие волосы и длинную седую бороду и усы.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. "Кристиан Бэйл?", "Я подумал, это Джим Керри", "Киану Ривз?", "Если бы не указали возраст, я бы подумал, что это Кристиан Бэйл", - заявили юзеры.