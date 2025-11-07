На коже женщины после самолечения появились змеиные узоры

В Китае у женщины после самолечения появились змеиные узоры на коже, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, 40-летняя женщина поступила в больницу с обширными пурпурно-красными узорами, покрывающими все ее тело, которые врачи описали как похожие на "змеиную кожу". Как рассказала китаянка, проблемы с кожей у нее начались в 2015 году с зуда и красных пятен на ноге. Однако вместо обращения к врачу она купила через интернет крем, который рекламировали как "чистое травяное средство", способное вылечить любые кожные заболевания.

"Когда я впервые начала его использовать, эффект против зуда был потрясающим. Я подумала, что наконец нашла нужное лекарство", - рассказала пациентка.

Она использовала крем непрерывно в течение десяти лет, потратив на него в общей сложности $14 тысяч. Но в последнее время ее состояние резко ухудшилось. Помимо поражений кожи, у нее появились отеки, тошнота, рвота и онемение рук.

После осмотра дерматолог диагностировал у китаянки вторичную недостаточность коры надпочечников. Это серьезное состояние, при котором надпочечники не производят достаточного количества гормонов. Врач объяснил, что многие так называемые "травяные" мази, продающиеся в интернете, содержат мощные стероиды, о которых не предупреждает производитель.

"Стероиды действительно могут быстро облегчить зуд и покраснение, но длительное применение приводит к кожной зависимости, а со временем накапливаются в организме, подавляя функцию надпочечников и нанося необратимый вред", - предупредил медик.

После курса лечения в больнице состояние пациентки начало улучшаться.