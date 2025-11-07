Юноша нарядился в костюм заключенного и оказался в тюрьме

В США юноша из штата Флорида нарядился в костюм заключенного на Хэллоуин и оказался в тюрьме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post (NYPost).

18-летнего Джимми Гловера из города Порт-Сент-Луси арестовали в шесть часов утра 31 октября. Молодого человека остановили для проверки патрульный. Юноша появился из машины в костюме заключенного, который надел на праздник. При этом сотрудник полиции заметил, что Гловер нетвердо держится на ногах.

Патрульный попросил его пройти тест на трезвость на ближайшей парковке. Гловер смог пройти по белой линии, однако пошатнулся, когда нужно было резко развернуться. В итоге его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Спустя несколько часов Гловер вышел из тюрьмы под залог.