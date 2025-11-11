Лев стащил женщину с лошади во время сафари и прокусил ей шею

Шведка Наэми Бой пережила нападение льва во время конного сафари в Южной Африке, получив тяжелейшие травмы, но оставшись в живых благодаря оперативной помощи и, как она сама считает, своему "ангелу-хранителю", пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в окрестностях Цанена. Наэми, которая была волонтером, ехала в хвосте группы, когда из подлеска неожиданно выпрыгнул лев. Хищник впился зубами в шею девушки, стащил ее с лошади и скрылся в саванне.

Девушка была доставлена в местную больницу с серьезными повреждениями. Ее состояние осложнилось инсультом, перенесенным уже в клинике, и инфекцией в ране. После нескольких недель лечения в Южной Африке ее стабилизировали и перевезли в Швецию для дальнейшей реабилитации в больнице Мальмё.

Несмотря на тяжесть травм, врачи дают оптимистичный прогноз.

"После инсульта у меня онемела левая сторона. Врачи говорят, что я полностью выздоровею. Кто может сказать такое после нападения льва?", - с юмором отмечает Бой.

Сейчас она носит шейный бандаж, и врачи надеются, что она сможет избежать операции. Девушка признается, что не помнит самого нападения - травма, по ее мнению, заставила память блокировать произошедшее.