Водитель такси отказалась везти полного блогера и вызвала его возмущение

Водитель такси Uber отказалась везти полного блогера Майкла и возмутила его.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на соответствующую историю, размещенную на его странице в соцсети X, обратило внимание издание New York Post (NYP).

Инфлюэнсер с никнеймом FattyMcFatFuh запечатлел на видео водителя, которая запрещала ему садиться в машину из-за большого веса.

"Я не шучу, водитель Uber сказала, что я [слишком] толстый, а потом она заявила, что направит на меня пистолет, черт возьми", - подписал ролик Майкл.

По словам сидевшей за рулем женщины, она имела право не брать пассажира, поскольку автомобиль находится в ее собственности. В результате блогеру пришлось захлопнуть дверь машины и уйти.

В то же время представители компании Uber заверили, что закрыли женщине доступ к рабочему аккаунту.

"Каждый человек должен чувствовать себя желанным и уважаемым гостем, в безопасности при использовании приложения Uber, и наши правила сообщества строго запрещают дискриминационное поведение", - заключили специалисты.

Однако пользователи сети в комментариях под постом Майкла выразили свое недовольство в отношении его внешнего вида.

"Это знак, что вам пора сбросить вес", "Она делает тебе одолжение", "Просто закажи доставку из "Макдоналдса" вместо Uber. Гораздо проще", - написали они.