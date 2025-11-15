Необычный способ распорядиться прахом усопшего удивил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Beachyfeet рассказал о необычном решении распорядиться прахом его кремированного родственника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, оно привело к расколу в большой валлийской семье.

"Его супруга организует странную церемонию, во время которой прах будет съеден ею, а также членами семьи и близкими друзьями. Один из детей усопшего участвует в церемонии, другой возражает против нее, как и многие другие родственники", - написал автор.

Он спросил у посетителей портала о том, существуют ли юридические способы воспрепятствовать церемонии поедания праха. Те усомнились в этом, однако многие констатировали, что сам ритуал кажется им мерзким. Другие назвали употребление пепла жутковатым.