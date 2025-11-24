Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

Сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс Леон Джоли-Питт попал в объективы папарацци и вызвал споры в сети своим внешним видом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели подростка с небрежно уложенной стрижкой пикси с розовыми волосами. При этом сын знаменитостей был одет в джинсы с цветочными аппликациями и свитшот пастельного оттенка.

Пользователи сети неоднозначно оценили образ Джоли-Питта в комментариях под материалом. "Это актуальный стиль для мальчиков в Калифорнии? Розовые волосы, цветочные джинсы и брелок Hello Kitty?", "Он выглядит так, будто взывает о помощи", "Черт, давно его не видел. Что с ним случилось?" - написали одни.

"Такой внешний вид определенно популярен у уличной толпы", "Бедный ребенок не может развлечься со своим стилем без людей, которые дышат ему в спину", "Вау, Нокс - отличный парень", - возразили другие.