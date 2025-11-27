Женщина с самой большой в мире афропрической раскрыла ее секрет

Американка Джессика Л. Мартинес, которую признали обладательницей самой большой в мире афропрически, раскрыла ее секрет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует People.

Жительница Нью-Йорка, побившая мировой рекорд, призналась, что любит свои натуральные волосы. "Для меня этот рекорд подтверждает, что что-то делает нас разными и уникальными, всегда нужно ценить. Это подтверждает то, что я всегда знала в глубине души: натуральные волосы - это не тренд, а образ жизни", - объяснила она.

По ее словам, она долго не принимала свою шевелюру и сравнивала себя с другими женщинами. "В тот момент, когда я перестала сравнивать свои волосы с чужими, не цеплялась за чьи-то комментарии или взгляды, я обрела покой. Это изменило мои представления о красоте, уходе за собой и гигиене волос в целом", - рассказала собеседница издания.