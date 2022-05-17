В канадской сети фаст-фуда появится напиток от Джастина Бибера

Канадская сеть ресторанов быстрого питания Tim Hortons включит в меню новый напиток от своего соотечественника, певца Джастина Бибера. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напиток под названием "Biebs Brew" представляет собой холодный кофе с молоком и ванилью. Такой выбор был сделан после того, как Джастин Бибер признался команде Tim Hortons, что любит пить кофе со льдом, а всем вкусам предпочитает ванильный.

Холодный кофе - не первая позиция в меню сети, которую вводят в честь Джастина Бибера. В ноябре прошлого года в Tim Hortons появились три варианта пончиков "Timbiebs" - с начинкой из белого шоколада, со вкусом сметаны и кусочками шоколада, а также со вкусом торта с вафлями.

"Мы не могли останавливаться на "Timbiebs", нам также нужен был "Biebs Brew". В следующем месяце оба появятся в меню, - говорится в заявлении Джастина Бибера. - Сотрудничать с Tim Hortons всегда было моей мечтой. Я вырос на Tim Hortons, и он всегда был где-то в моем сердце".

Набор из 10 пончиков и кофе будет стоить при заказе онлайн $5.