Испания отправит Украине дополнительные танки Leopard 2

Испания отправит Вооруженным силам Украины 19 танков Leopard 2 A4. Об этом пишет газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в рамках нового пакета военной помощи Мадрид передаст "крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы", а также "первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте".

Источники El Pais также указывают, что возможна отправка боевых машин пехоты, тяжелой гаубичной артиллерии и противотанковых средств. Соответствующий пакет помощи будет сформирован до 30 июня, отметили они.

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