Джиган продает дом в Подмосковье

Рэпер Джиган выставил на продажу дом в Подмосковье за 200 млн рублей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джиган продает трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке "Шато соверен". В доме есть кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на две машины, гостиная с камином, кабинет, около 10 комнат, несколько гардеробов, постирочная и 7 санузлов.

На территории жилья находятся бассейн, несколько беседок, зона барбекю и детская площадка.