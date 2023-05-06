Особняк из фильма «Дьявол носит Prada» стал доступен по выгодной цене

Хорошие новости для поклонников "Дьявол носит Prada": теперь можно обзавестись особняком Миранды Пристли (Мэрил Стрип), в котором проходили съемки фильма. Про покупку, конечно, шутка, но детали сделки достойны прицельного освещения, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

Прямо-таки шикарный дом на Верхнем Ист-Сайде, построенный в 1907 году, теперь продается за 27,5 миллионов долларов. 1100 квадратных метров, 7 спален, 10 ванных комнат и одна баскетбольная площадка на крыше - гонять ассистента по образу и подобию Энди Сакс по нескольким этажам будет только приятно.

И, к слову, в этом же особняке проходили съемки финального эпизода сериала "Сплетницы" - именно здесь прошла свадебная церемония Дэна Хамфри и Серены ван дер Вудсен. Кажется, выражение "дом с историей" приобретает новое звучание.

