Дэвид Бекхэм подал в суд на голливудского актера

Футболист Дэвид Бекхэм обвинил голливудского актера Марка Уолберга в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга. По информации журналистов, они подружились после переезда спортсмена в Лос-Анджелес в 2007 году. Актер, являющийся акционером сети фитнес-студий F45 Training, предложил футболисту стать амбассадором компании. Дэвид Бекхэм заключил контракт, согласно которому он должен был показывать в социальных сетях, как тренируется в центре F45. За это футболисту обещали предоставить часть акций сети.

Однако представители Бекхэма утверждает, что Марк Уолберг и его партнеры выполнили условия контракта с опозданием, когда цена акций упала. По словам футболиста, он потерял более 8,5 миллиона фунтов стерлингов. При этом юристы актера считают, что обвинения в мошенничестве необоснованы и просят суд отклонить иск.

Дэвид Бекхэм состоит в браке с бывшей певицей и дизайнером Викторией. Знаменитости познакомились в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У пары есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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