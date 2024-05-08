Бесплатный концерт Мадонны собрал более полутора миллионов человек

Песчаный бульвар на берегу океана вокруг знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу на несколько кварталов был заполнен толпой. Городские власти оценили количество собравшихся в 1,6 млн человек, которые невзирая на жару, пришли на бесплатный концерт Мадонны, чтобы увидеть завершение ее мирового турне Celebration.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, многие люди стояли там часами или даже днями, чтобы занять хорошее место, в то время как более состоятельные фанаты расположились в десятках лодок, что стояли на якоре у берега, а зеваки толпились в прибрежных апартаментах.

Для охлаждения фанатов, собравшихся возле сцены королевы поп-музыки, пожарные разбрызгивали воду перед концертом и бесплатно раздавали питьевую воду.

Более двух часов 65-летняя Мадонна исполняла свои хиты, среди которых были Like a Prayer, Vogue и Express Yourself. В шоу также приняли участие бразильские поп-исполнители Анитта и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.

"Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом", - сказала Мадонна собравшимся, имея в виду огромную статую Христа Искупителя на вершине горы Корковаду.

Более 3000 полицейских были размещены вокруг концертной площадки, где The Rolling Stones и Род Стюарт также когда-то собрали миллионную толпу. Власти использовали стратегию управления толпой, аналогичную той, которую они использовали во время знаменитых городских новогодних праздников.

Бразильские власти усилили свою бдительность в связи с проблемами со здоровьем, связанными с жарой после того, как в прошлом году на концерте Тейлор Свифт от теплового удара скончался молодой бразильский фанат.

Власти штата и города Рио заявили, что потратили на концерт 20 млн реалов (3,9 млн долларов), а остальная сумма была профинансирована частными спонсорами. При этом по оценкам властей, концерт может принести экономике Рио около 300 млн реалов.

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