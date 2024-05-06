Умер звезда фильма "Титаник"

Ушел из жизни популярный британский актер, известный по ролям в фильмах "Титаник" и "Властелин колец", Бернард Хилл.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, печальную новость подтвердил агент артиста Лу Коулсон, пишет BBC.

Бернард Хилл ушел из жизни утром 5 мая. Рядом с ним находились его возлюбленная Элисон и сын Габриэль.

Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти актера. Бернард Хилл ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Отметим, актер жил в Великобритании. Он прославился благодаря ролям в оскароносном фильме "Титаник", где сыграл капитана Эдварда Смита, и "Властелин колец", где воплотил на экране короля Теодена. Также на днях прошел показ ленты "Респондент" с его участием. Однако, к сожалению, Хилл не дожил до премьеры

У него остались возлюбленная Элисон и сын Габриэль.

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