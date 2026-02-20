Хейли Бибер рассказала о пережитой операции на сердце

Хейли Бибер поделилась пережитыми проблемами со здоровьем в одном из выпусков подкаста Джейка Шейна Therapuss, передает Day.Az.

Как оказалось, еще в 2022 году у модели случился мини-инсульт. Впоследствии врачи обнаружили у нее врожденный дефект сердца - отверстие между предсердиями.

Хейли рассказала, что ей пришлось сделать операцию: "После того как обнаружили врожденный порок сердца, мне провели операцию по его устранению. Это заняло всего один день".

Этот эпизод стал для Хейли серьезным сигналом, чтобы начать внимательнее относиться к изменениям в организме и регулярно проходить медицинские обследования. Более того, она поделилась, что именно этот опыт стал толчком для создания ее бренда Rhode: "Меня всегда интересовала медицина. Операция и моя любовь к уходу за кожей стали причиной того, что я задумалась о собственном бренде".

Это не первый случай, когда Хейли делится своим увлечением медициной. На недавнем подкасте Оуэна Тиле модель рассказала, что именно ей звонят в первую очередь друзья, если они чувствуют себя плохо.

Напомним, что летом 2022 года Хейли запустила бренд уходовой косметики Rhode. Бренд мгновенно стал сенсацией, а в TikTok появился тренд glazed donut skin (кожа как глазированный пончик). В 2025 году Хейли продала Rhode компании E.l.f. за один миллиард долларов, при этом оставаясь главным креативным директором и стратегическим советником бренда.