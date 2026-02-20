Кейт Хадсон снялась со своим взрослым сыном

Актриса Кейт Хадсон снялась со своим первенцем. Звезда проводила время в компании Райдера и поделилась редким фото с ним в Instagram. Знаменитость показала, с какой любовью сын смотрел на нее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все улыбаются в Нью-Йорке", - отметила она.

Райдеру недавно исполнилось 22 года. Хадсон родила первенца от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака.

В 2010 году актриса начала встречаться с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами, от которого через год родила сына Бингема. В 2014 году Хадсон расторгла помолвку с музыкантом и объявила о расставании с ним. С декабря 2016 года звезда состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую семилетнюю дочь Рани Роуз.

Актриса признавалась Дрю Бэрримор, что возлюбленный сделал ей предложение пять лет назад, и она сказала "да", но артистке больше нравится идея "быть помолвленной всю жизнь". Хадсон также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с Фудзикавой даже не думают о свадьбе.