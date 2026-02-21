Зендея спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Томом Холландом

Редкие кадры Зендеи появились в Сети, и пользователи утверждают, что актриса и Том Холланд тайно обручились.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, об этом пишет Page Six.

Звезда Голливуда была замечена в Беверли-Хиллз, и поначалу поклонники обсуждали лишь ее новую стрижку. Однако самые внимательные заподозрили, что актеры связали себя узами брака.

Все дело в кольце на том самом пальце. Конечно, оно было там и до этого, вот только помолвочное. А новое больше похоже на обручальное - без сверкающего камня.

Официальные комментарии представители звезд не давали. Но в одном из своих интервью стилист Зендеи Ло Роуч как-то упоминал, что, когда пара узаконит свои отношения, мир об этом точно не узнает. Остается только предполагать.

Напомним, что в январе 2025 года стало известно, что Том Холланд и Зендея помолвлены. Звезда "Человека-паука" сделал предложение актрисе в уютной обстановке в кругу семьи. А на премии "Золотой глобус" Зендея вышла на дорожку с кольцом на безымянном пальце.