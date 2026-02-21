Дэниел Рэдклифф рассказал о самой необычной роли, которую ему предлагали

Дэниел Рэдклифф вспомнил одну из самых нелепых ролей, которые ему когда-либо предлагали.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Актер, прославившийся благодаря серии фильмов "Гарри Поттер", недавно стал гостем шоу "Острые крылышки" и поделился историей из подростковых лет. По его словам, во время работы над франшизой к нему и его партнерам по съемочной площадке - Эмме Уотсон и Руперту Гринту обратились с предложением снять новую версию "Волшебника страны Оз".

Продюсеры хотели задействовать все трио: Эмме предлагали роль Дороти, а самому Рэдклиффу - образ Трусливого Льва. Причем персонажа планировали сделать необычным: по задумке он должен был не только бояться всего на свете, но и владеть приемами карате.

Артист признался, что уже в 14-15 лет почувствовал, что проект звучит сомнительно. Даже будучи подростком, он понимал, что такая концепция вряд ли станет удачной экранизацией.