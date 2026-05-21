У Эмилии Кларк было две недели отпуска за 4 года съемок в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк призналась, что не могла отказываться от работы во время съемок в "Игре престолов". Ее слова передает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После учебы в театральной школе я бралась за любую подработку - от колл-центров до разлива пива на концертах Meatloaf. Потом я попала в "Игру престолов". Я даже не знала, что существует слово "нет": снималась в фильмах, играла в спектаклях. За последние четыре года работы в сериале у меня было всего две недели отпуска", - сказала артистка.

Кларк сыграла Дейенерис Таргариен в фэнтезийном сериале HBO "Игра престолов". Она снималась в проекте с первого сезона, который вышел в 2011 году, до финала - в 2019-м. Кларк отметила, что лишь с наступлением пандемии в 2020 году она смогла полноценно отдохнуть.