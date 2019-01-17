В Азербайджане предотвращен незаконный вывоз валюты из страны
17 января 2019 13:20 428
Гражданин Азербайджана, отправляющийся в Иран, был задержан на Астаринском таможенном посту. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).
При проверке рентгеновским аппаратом в ручной клади были обнаружены подозрительные контуры, поэтому был проведен таможенный осмотр ручной клади.
В ходе осмотра были обнаружены незадекларированные 12 900 долларов США.
По факту проводится расследование.
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