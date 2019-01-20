В Азербайджане произошло землетрясение
20 января 2019 10:36 130
Сегодня в 08:29 по местному времени в Агсуинском районе произошло землетрясение. Об этом передает Day.Az, сообщили Trend в воскресенье в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение было зафиксировано на территории Агсу, в 24 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.
Магнитуда подземного толчка составила 3.1, глубина - 17 км.
Землетрясение не ощущалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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