Эмин Агаларов вернет деньги за билеты на концерты в США

Певец Эмин Агаларов заявил, что вернет своим американским поклонникам деньги за купленные билеты, если не сможет перенести гастроли в США на другие даты, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее адвокат музыканта Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC, что спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова. Во вторник Агаларов сообщил в своем Twitter, что отменяет гастроли по США и Канаде по независящим от него причинам.



"В последней статье я прочитал, что я российский или азербайджанский шпион... Зная меня, чем я занимаюсь, это действительно смешно. Жаль, что так произошло, в первую очередь потому, что люди, которые купили билеты за полгода, за год, ждали эти концерты. Я их подвел. Естественно, все финансовое бремя беру на себя. И в случае полной отмены и невозможности назначить новые даты, естественно, я всем верну деньги", - сказал певец в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было.



Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и предположениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения кандидатуры Трампа.



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