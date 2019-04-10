Продолжается расследование по факту трагической гибели ученицы 8-го класса средней школы №162 Элины Гаджиевой.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал modern.az глава отдела по связям с общественностью Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

"В ходе расследования, каждый день появляются новые факты. Мы ожидаем окончательных результатов расследования, проводимого со стороны МВД и Генеральной прокуратуры. После этого Комиссия по мониторингу прав ребенка объявит результаты рейда", - сказал он.

По его словам, после того, как станут известны окончательные результаты расследования, Госкомитет выразит свою позицию.