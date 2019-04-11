Кабинет министров Азербайджана принял решение по директорам школ
11 апреля 2019 09:14 820
Кабинет министров Азербайджана принял решение по директорам школ.
Как сообщает Day.Az, своим решением Кабмин внес изменения в схему назначения и размеры зарплат директоров учебных заведений, их заместителей и преподавателей, прошедших диагностическую оценку их знаний и умений.
Так, зарплата прошедших диагностику директоров увеличивается с 535 до 587 манатов. Заработная плата соответствующих заместителей директоров теперь будет составлять 90% от заработной платы директора, вместо прежней фиксированной ставки в 482 маната.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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