Кабинет министров Азербайджана принял решение по директорам школ.

Как сообщает Day.Az, своим решением Кабмин внес изменения в схему назначения и размеры зарплат директоров учебных заведений, их заместителей и преподавателей, прошедших диагностическую оценку их знаний и умений.

Так, зарплата прошедших диагностику директоров увеличивается с 535 до 587 манатов. Заработная плата соответствующих заместителей директоров теперь будет составлять 90% от заработной платы директора, вместо прежней фиксированной ставки в 482 маната.