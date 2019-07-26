В одной из столичных автомоек был угнан автомобиль.

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД Азербайджана, 25 июля житель города Баку Ф.Гасанов обратился в 29-е отделение полиции с заявлением о том, что в тот же день около 9 часов в одной из автомоек на территории Ясамальского района был угнан его автомобиль марки Audi, передает Day.Az.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы "Безопасный город", 6-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района, Главного управления Государственной дорожной полиции в поселке Баладжары во время управления угнанной машиной был задержан житель Гёйчая А.Аббасов.

По факту ведется расследование.

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