В Губе в Парке имени Гейдара Алиева открылся VI Фестиваль яблок, который также называют Праздником яблок, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Яблоко - райский плод. Яблоки являются самыми популярными фруктами в нашей стране. Они могут быть перекусом между приемами пищи или компонентом вкусного десерта. Многие врачи говорят, что, съев два яблока в день, можно сохранить здоровье, потому что эти фрукты содержат много витаминов и веществ, которые повышают иммунную систему.

Азербайджан смело можно назвать яблочным садом с 300 сортами яблок, выращиваемыми круглый год. А город Губа славится тем, что здесь выращивают самые вкусные яблоки в Азербайджане. Пальмет, семеринка, фуджи - сортов много. Одним из самых известных видов яблок в Губе являются белые яблоки - ароматные, желтые и с красным оттенком. Тем не менее, королем яблок в Азербайджане является сорт яблок "Гызыл Ахмед". Люди, которые пробуют этот вид яблок впервые, потом не могут устоять перед ним.

Губа, расположенная в 168 километрах от Баку, является излюбленным местом для туристов из Баку для пикников и кемпинга в лесу.

Губа принимает туристов круглый год, но наиболее привлекательным сезоном для поездки в регион является осень, когда воздух наполняется запахом сладких яблок. Осенний сезон начинается со сбора урожая - лучшие сорта яблок бережно собираются в ящики и отправляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются в ближайшие страны. Яблоко - это символ Губы, ему посвящена скульптура у въезда в город, в честь него проводится ежегодный фестиваль, на который съезжаются гости со всей страны, в том числе, туристы. Город в эти дни буквально утопает в яблоках. Более 100 сортов этого замечательного плода представлены на фестивале.

Фестиваль открылся праздничным шествием и парадом с участием фольклорных коллективов. Десятки хозяйств привезли свою лучшую продукцию, и соревнуются в различных конкурсах, например, на самое большое яблоко или самый вкусный яблочный джем, самый вкусный сок или яблочный пирог.

В рамках фестиваля представлены различные сорта яблок и продукция из них, а также выращенная в районе плодоовощная продукция. Здесь выступают танцевальные и музыкальные коллективы, исполнители народной музыки, свое искусство показывают ремесленники и мастера народно-прикладного искусства, гостям представлены торты и сладости из яблок, варенья и компоты, организованы экскурсии по достопримечательностям Губинского района.

Проект нацелен на пропаганду национальных традиций, развитие сельского хозяйства и развитие туризма в регионе.

В празднике принимают участие гости из зарубежных стран, дипломаты, общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители различных народностей страны.

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