13:03

Правоохранительными органами установлены личности погибших в результате столкновения поезда с автомобилем в Саатлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате аварии погиб водитель - житель села Ковлар Сабирабадского района Аббасов Джебраил Гамид оглу 1962 года рождения и житель села Газлы того же района Мамедов Эльдар Гюльбала оглу 1964 года рождения.

По факту ведется расследование.

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10:51

Пострадавший в результате столкновения поезда с легковым автомобилем в Саатлы скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, тем самым число погибших достигло двух человек.

По факту ведется расследование.

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10:09

В селе Гаджигасымлы Саатлинского района Азербайджана поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 1 человек погиб на месте происшествия, другой получил травмы.