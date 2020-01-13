В Азербайджане выпал снег - до 8 см

На некоторых территориях Азербайджана выпал снег, высота покрова которого достигала до восьми сантиметров, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

13 января погодные условия на территории страны изменилась и сейчас остаются нестабильными.

В большинстве районов идет дождь, на некоторых территориях Нахчыванской АР, Верхнего Карабаха и Большого Кавказа выпал снег.

Высота снежного покрова в Агдере составила 8 см, Сарыбаше - 7 см, Дашкесане - 6 см, Хыналыге, Гырызе - 5 см, Шахбузе - 4 см, Садараке - 3 см, Нахчыване, Алтыагадже, Ордубаде, Шаруре - 2 см, Гусаре, Халтане, Гедабеке - 1 см.

Минимальная температура в горных районах составила 3-7, в высокогорных районах 10-13 градусов мороза.