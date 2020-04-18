План смягчения карантина в Азербайджане будет опубликован на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране будет проанализирована, и в период продленного карантинного режима даже будут смягчены ограничения, введенные в некоторых сферах", - отмечено в опубликованном тексте.

В информации также подчеркнуто, что после анализа ситуации в стране в связи с динамикой заболеваемости COVID-19 в случае необходимости карантинный режим может быть и ужесточен.