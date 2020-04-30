В Азербайджане судебные процессы стали проводиться в онлайн-режиме

В Азербайджане в рамках особого режима карантина и социальной изоляции судебные процессы организуются в формате видеоконференции.

Об этом на пресс-конференции на тему "Доступность юстиции в период пандемии" сказал судья Ясамальского районного суда Баку Рамин Гурбанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в связи с действующим в стране особым режимом карантина посредством новой программы "Электронный суд" судебные процессы проводятся в режиме онлайн, в формате видеоконференции, также автоматически ведется аудио- и видеозапись заседаний.



"В Ясамальском районном суде г. Баку это программное обеспечение успешно применяется, судебные процессы проходят в формате видеоконференции в онлайн-режиме, выносятся судебные решения", - сказал Гурбанов.