Водителям разрешили регистрировать личный транспорт

12:35

После ликвидации карантинных постов на улицах и проспектах Баку никаких изменений в работе системы SMS-разрешений нет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, если в системе появятся какие-либо нововведения, общественность будет проинформирована:

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"Для того, чтобы покинуть место жительства на автомобиле по соответствующему индексу, помимо серийного номера удостоверения личности, вам не нужно присылать государственный регистрационный номер автомобиля на 8103".

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12:01

Граждане, желающие покинуть свое место жительства на личном автомобиле по соответствующему индексу, должны отправить государственный регистрационный знак транспортного средства на номер 8103 вместе с серийным номером удостоверения личности.

Как передает Day.Az, после получения подтверждающего сообщения гражданин может покинуть место жительства на личном автомобиле в течение 2 часов.

Отметим, что с сегодняшнего дня специальные полицейские посты, установленные на улицах и проспектах Баку в связи с введенным в нашей стране особым карантинным режимом (за исключением постов на въезде и выезде из Баку) ликвидированы. Причиной этого является обеспечение интенсивности движения автотранспорта по внутригородским дорогам, привлечение большего количества сотрудников к контролю за специальным карантинным режимом. После этого во всех закрытых помещениях города будет усилен контроль за соблюдением гражданами требований карантинного режима, в частности за использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.

Ранее были наложены ограничения на выдачу SMS-разрешения с целью предотвращения злоупотреблений.

Так, время ответного SMS-разрешения на соответствующий код было увеличено до 15 минут. Кроме того, в течение дня гражданину разрешено покинуть место жительства на два часа только с одним из соответствующих кодов.