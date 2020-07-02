Водителям разрешили регистрировать личный транспорт - СМС на номер 8103 - ОБНОВЛЕНО
12:35
После ликвидации карантинных постов на улицах и проспектах Баку никаких изменений в работе системы SMS-разрешений нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.
По его словам, если в системе появятся какие-либо нововведения, общественность будет проинформирована:
"Для того, чтобы покинуть место жительства на автомобиле по соответствующему индексу, помимо серийного номера удостоверения личности, вам не нужно присылать государственный регистрационный номер автомобиля на 8103".
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12:01
Граждане, желающие покинуть свое место жительства на личном автомобиле по соответствующему индексу, должны отправить государственный регистрационный знак транспортного средства на номер 8103 вместе с серийным номером удостоверения личности.
Как передает Day.Az, после получения подтверждающего сообщения гражданин может покинуть место жительства на личном автомобиле в течение 2 часов.
Отметим, что с сегодняшнего дня специальные полицейские посты, установленные на улицах и проспектах Баку в связи с введенным в нашей стране особым карантинным режимом (за исключением постов на въезде и выезде из Баку) ликвидированы. Причиной этого является обеспечение интенсивности движения автотранспорта по внутригородским дорогам, привлечение большего количества сотрудников к контролю за специальным карантинным режимом. После этого во всех закрытых помещениях города будет усилен контроль за соблюдением гражданами требований карантинного режима, в частности за использованием медицинских масок и соблюдением социальной дистанции.
Ранее были наложены ограничения на выдачу SMS-разрешения с целью предотвращения злоупотреблений.
Так, время ответного SMS-разрешения на соответствующий код было увеличено до 15 минут. Кроме того, в течение дня гражданину разрешено покинуть место жительства на два часа только с одним из соответствующих кодов.
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