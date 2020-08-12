TƏBİB о возможности возобновления поездок в районы

Как сообщалось, 11 августа Кабинет министров внес поправки в постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с допуском клиентов в заведения общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)". Ожидается, что на следующей неделе откроются летние кафе и рестораны. А что насчет поездок в районы? Будут ли они восстановлены со следующей недели?

Как передает Day.Az, в беседе с KONKRET.az руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева сообщила, что обсуждается вопрос восстановления поездок в районы:

"Если будет принято решение по этому поводу, об этом будет объявлено на брифинге Оперативного штаба при Кабмине. Решение о разрешении выезда и въезда в районы принимает Оперативный штаб".