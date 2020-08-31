На Каспии произошло землетрясение

Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 20:44 по местному времени.

Очаг землетрясение залегал на глубине 34 километрa.