https://news.day.az/society/1266962.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,3.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 20:44 по местному времени.
Очаг землетрясение залегал на глубине 34 километрa.
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