https://news.day.az/society/1268625.html В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман
Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Согласно наблюдениям со спутника ожидается, что пыльный туман трансграничного характера, поступающий с южным и юго-восточным ветрами, будет наблюдаться до вечера 9 сентября.
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